Rechtbank van 10 augustus aan de Nieuwe Haven

In het kader van verhuizing Hof

Willemstad – De ingeplande straf- en rechtszaken die tussen 5 en 7 augustus 2020 zijn ingepland worden nog in het Stadhuis gehouden. Vanaf 10 augustus zijn alle zaken op de nieuwe locatie van het Hof aan de Emancipatie Boulevard, tegenover Aqualectra aan de Nieuwe Haven.



Tussen vrijdag 31 augustus en woensdag 5 augustus is de balie van het Hof van Justitie gesloten voor publiek. De hele vestiging is druk met de verhuizing naar de nieuwe locatie.



Van donderdag 6 tot en met vrijdag 14 augustus is de balie geopend van 8:00 tot 12:00 uur.



Indienen van stukken

Verzoekschriften, beroepsschriften en andere documenten kunnen op de dagen dat de balie gesloten is en op de halve dagen ook digitaal worden ingediend via [email protected].

Stukken die groter zijn dan 10MB kunnen via Wetransfer worden ingestuurd. Na indiening volgen instructies over het digitaal betalen van griffierechten. Klanten worden wel verzocht om in de week van indiening de stukken alsnog in hard copy bij de balie in te leveren.



Bereikbaarheid en parkeren

Bezoekers die met het openbaar vervoer naar het Hof komen, kunnen gebruik maken van de ABC-bus met route Punda – Seru Fortuna – Punda. Deze stopt voor het gebouw van Martina Plumbing (richting Seru Fortuna) en voor Aqualectra (richting Punda).



Op de parkeerplaats zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar voor publiek. Bezoekers kunnen wel in de omgeving gratis parkeren.