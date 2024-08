Consumenten Regeling garantie spaartegoeden in 2025 gereed Dick Drayer 10-08-2024 - 2 minuten leestijd

Bankrun op de Girobank | Archieffoto Èxtra

WILLEMSTAD – Hoewel minister van Financiën, Javier Silvania nog geen precieze datum kan geven voor de implementatie van een garantieregeling spaartegoeden, is zijn verwachting dat die in de eerste helft van 2025 kan plaatsvinden. Dat antwoord Silvania in antwoord op vragen van onafhankelijk Statenlid Zita Jesus-Leito.

In de beantwoording brengt de minister de Staten op de hoogte van de voortgang rondom het zogenaamde depositogarantiestelsel (DGS) en de plannen voor een financieel stabiliteitsfonds.

Een depositogarantiestelsel is een regeling die de spaarders beschermt tegen het verlies van hun geld als een bank failliet gaat. Het stelsel garandeert dat spaarders tot een bepaald bedrag van hun tegoeden terugkrijgen, zelfs als de bank in financiële problemen komt en niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.

Het idee is om het vertrouwen in het banksysteem te behouden door te zorgen dat mensen hun spaargeld niet volledig kwijtraken bij een bankfaillissement. Het depositogarantiestelsel geldt meestal voor particulieren en soms ook voor kleine bedrijven.

Het wetsvoorstel is onlangs aangepast op basis van het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) en ligt nu bij de Wetgeving en Juridische Zaken (Wjz) voor verdere evaluatie.

“Op 29 juli heeft Wjz haar advies over het aangepaste wetsvoorstel aan mijn ministerie overhandigd,” aldus de minister. “De komende weken zullen we dit advies bespreken met de Centrale Bank en de nodige aanpassingen doorvoeren. Ons doel is om het wetsvoorstel uiterlijk in oktober voor te leggen aan de Raad van Advies.”

Het stabiliteitsfonds is bedoeld om instellingen te beschermen die buiten de reikwijdte van het depositogarantiestelsel vallen, zoals pensioenfondsen. Het fonds zal in de toekomst bijdragen aan de financiële stabiliteit van het land en voorkomen dat instellingen in de problemen komen zonder vangnet.

