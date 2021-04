Regels examen havo en vwo aangepast

1 Delen

WILLEMSTAD – De regels voor eindexamens gaan HAVO/VWO worden dit jaar aangepast. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. Leerlingen mogen nu in drie vakken herkansen. Ook is het toegestaan om één vak diep onvoldoende te staan. Maar dat mag niet Engels, Nederlands of Wiskunde zijn en geldt niet voor het vsbo.

Reden voor de versoepeling is het afstandsonderwijs en de verhoogde kans om ziek te worden vanwege corona. Dit jaar doen 477 havo-leerlingen, 151 vwo-leerlingen en 1476 vsbo-leerlingen examen.

