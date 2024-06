Geschiedenis Regering Curaçao bedankt Rose Mary Allen Dick Drayer 14-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft antropologe Rose Mary Allen bedankt voor haar intensieve werk om het cultureel erfgoed van Curaçao in het licht te zetten. Aanleiding is de uitreiking van de Zilveren Anjer, in Nederland, die sinds 1950 wordt toegekend aan vrijwilligers die zich bijzonder inzetten op het gebied van cultuur en natuur in het Koninkrijk der Nederlanden.

Rose Mary Allen ontving de prijs voor haar intensieve en unieke onderzoek naar het slavernijverleden op Curaçao. Onderzoeken waarin ze dieper inging op gesprekken om te achterhalen wie onze voorouders waren en van wie wij afstammen.

Allen kreeg daarom een replica van een schilderij (Ami ta Tanisha) Dit schilderij symboliseert de jeugd van Curaçao.

Al het werk van Rose Mary Allen hebben ertoe bijgedragen dat Curaçao nu betrouwbare informatie heeft, waardoor er kan worden teruggekeken op de onmiskenbare waarde van het tastbare en ontastbare erfgoed van Curaçao in het Koninkrijk der Nederlanden.