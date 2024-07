Overheid Samenwerkingsplatform tussen immigratiehoofden in het Koninkrijk Redactie 09-07-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en de BES-eilanden runnen een regionaal platform waar de immigratiehoofden nauwer samenwerken. Dat is besloten bij de laatste Justitieel Vierlanden Overleg, dat plaatsvond in Nederland.

De zes eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen spelen een belangrijke rol in de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Om de inspanningen van de eilanden tegen dit soort misdaad te versterken, is het volgens betrokkenen belangrijk om een nauwe internationale (regionale) samenwerking te hebben met de immigratie-/grensautoriteiten.

De individuele afdelingen kennen beperkingen in hun capaciteit, expertise en voldoende training vanwege de kleinschaligheid van hun organisatie. Het doel van het platform is dat de eilanden structureel informatie, inlichtingen en expertise uitwisselen in het kader van trends die de integratie en veiligheid in het algemeen kunnen beïnvloeden.

Dit samenwerkingsplatform bestaat uit de Directeur van Immigratie Aruba, de Directeur van Immigration and Border Patrol Services van Sint Maarten, het Korps Politie Curaçao, en voor Caribisch Nederland de plaatsvervangend Brigadecommandant en Hoofd Operaties.

76