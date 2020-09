Sherton Apostel maakt debuut voor Texas Rangers

De 21-jarige Sherten Apostel heeft afgelopen weekend zijn debuut gemaakt in de Major League. Dat meldt honkbalsite.com.

De derde honkman van Curaçao speelt bij Texas Rangers en sloeg in de zevende inning van het duel tegen Oakland Athletics direct zijn eerste honkslag.

Veel mocht dat niet baten, met Apostel op het derde honk verloor zijn ploeg met 1-10. Apostel is de zestiende speler van Curaçao die zijn debuut heeft gemaakt in de Major League en de eerste sinds Ozzie Albies in 2017.

