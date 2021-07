Silvania ruziet om één cent

De Curaçaose minister van Financiën, Javier Silvania is boos op de Centrale Bank. Directeur Richard Doornbosch heeft volgens de minister zonder overleg besloten de cent uit het betalingsverkeer te halen. De minister is het daar niet mee eens.

Silvania noemt het besluit onwettig. ‘Een cent is een wettig betaalmiddel. De bank kan dat niet zomaar veranderen, zonder aanpassingen te verrichten in de wet’, aldus de minister. De Centrale Bank benadrukt dat het besluit is genomen na overleg met verscheidene betrokkenen in de samenleving.

De minister vreest dat door een afschaffing een stijging van de prijzen dreigt. Alle prijzen worden volgens het plan afgerond op 5 of 10 cent. Hij noemt dat onwenselijk nu de financiële situatie van veel mensen door de gevolgen van de coronacrisis erg slecht is.

De Antilliaanse gulden is het wettig betaalmiddel op Curaçao en Sint-Maarten. Aruba heeft een eigen Centrale Bank en hanteert de Arubaanse florijn. De andere Antilliaanse eilanden vallen direct onder Nederland, maar hebben de dollar als wettig betaalmiddel.