Sint Eustatius versoepelt geleidelijk zijn coronamaatregelen

De overheid van Sint Eustatius versoepelt vanaf vandaag de coronamaatregelen. Cafés, restaurants en het enige casino op het eiland gaan weer open. Ook scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse organisaties gaan weer open.

De versoepeling is het gevolg van de geleidelijke afname van het aantal coronabesmettingen. De incidentie op Sint Eustatius per 100.000 inwoners was vorige week bijna 2.500. Het laagste aantal van alle eilanden.

Sint Eustatius kende vanwege zijn coronabesmettingen grote uitval onder medisch en verzorgend personeel. Dankzij hulp uit Nederland beschikt het eiland nu weer over voldoende huisartsen, artsen en verpleegkundigen.

