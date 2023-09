Staatssecretaris deelt gelekte informatie over Ennia met de Tweede Kamer

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft gisteren formeel de correspondentie tussen het ministerie en het College financieel toezicht over Ennia met de Tweede Kamer gedeeld. De betreffende vertrouwelijke brief lekte voor het weekend naar de media.

In haar brief van 25 augustus over de herfinanciering van de covidleningen aan de drie landen Aruba, Sint-Maarten en Curaçao meldde de staatssecretaris dat er een hoofdlijnenakkoord lag over ENNIA, dat ambtelijk was overeengekomen met de landen Curaçao en Sint-Maarten en met de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, CBCS.

Daarin was vastgelegd dat Ennia een doorstart zou maken met een forse kapitaalinjectie door de landen met geleend geld van Nederland. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten plaatste echter kritische opmerkingen bij deze voorgestelde oplossing.

Hoewel het eerstgenoemde advies enkel gericht was aan de regering van Curaçao en het bericht dat de staatssecretaris ontving van het College vertrouwelijke correspondentie betreft die normaliter niet openbaar wordt gemaakt, deelt zij deze correspondentie bij uitzondering, in afstemming met Curaçao en het College, met de Tweede Kamer.

De voorgenomen lening van Nederland aan Sint-Maarten en Curaçao voor ENNIA, wordt volgens Van Huffelen op een later moment ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd.

Woensdag debatteert de Kamercommissie met de staatssecretaris over de herfinanciering van de coronaleningen. Door het lekken van de brief van het College financieel toezicht is de verwachting dat Ennia onderdeel wordt van het debat.