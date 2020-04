Supermarkten Sint-Maarten twee weken dicht

37 Gedeeld

Foto: Tim van Dijk

Philipsburg – Supermarkten en toko’s zijn twee weken dicht op Sint-Maarten. Boodschappen doen is er niet meer bij sinds de totale lockdown die gisteren inging.



Volgens premier Silveria Jacobs was iedereen al geadviseerd om twee weken noodvoorraden in huis te nemen. Net als tijdens orkaantijd.



Desondanks overviel de maatregel veel mensen, waardoor er lange rijen zaterdagavond ontstonden. De maatregel wordt komend weekend geëvalueerd, maar geldt in principe voor twee weken.