Suriname verliest eerste duel Gold Cup tegen Jamaica

ORLANDO – Suriname is het toernooi om de Gold Cup begonnen met een nederlaag. In Orlando verloor het elftal van bondscoach Dean Gorré met 2-0 van Jamaica.

Het Surinaamse elftal bestaat uit veel voetballers die spelen of hebben gespeeld in de Eredivisie. Na zes minuten keek het elftal al aan tegen een achterstand toen Shamar Nicholson scoorde. In de 26e minuut maakte Bobby Reid er 2-0 van voor de Jamaicanen.



