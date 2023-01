Thierry Baudet verplaatst noodgedwongen spreeklocatie op Curaçao

WILLEMSTAD – Thierry Baudet is op Curaçao. Vanavond zou hij spreken in de Papagayo Beach Club over de visie van de partij voor Caribisch Nederland, maar dat gaat niet door. Hij spreekt nu in RustiQ, bij de achteringang van Kura Hulanda.

Reden voor de plotselinge weigering is het feit dat zijn reservering bij Papagayo onder een andere naam is gedaan, waardoor het management daar niet op de hoogte was van een politiek bijeenkomst.

Hans Slier van Papagayo zegt overvallen te zijn door de plannen van Baudet. “Wij geven geen ruimte in ons resort voor politieke bijeenkomsten. Dat had ik hem meteen kunnen vertellen, maar de reservering is gedaan onder een valse naam.”

De bijeenkomst wordt nu gehouden het open lucht restaurant Rustiq, van Kura Hulanda om 19.00 uur.

Stemmen

In een nieuw Twitterbericht laat de partijelider van Forum voor democratie weten in gesprek te gaan over het Caribisch gebied, FVD en de aankomende verkiezingen van 15 maart.

Baudet roept alle Nederlanders op de eilanden op om te gaan stemmen op die dag. Dan worden kiescolleges gekozen die op 30 mei een stem geven aan de samenstelling van de Eerste Kamer.

Nieuwe locatie! Vanavond ons eerste FVD event in Caribisch gebied. Kom ook!



We gaan in gesprek over het Caribisch gebied, FVD en de aankomende verkiezingen.



Tot vanavond om 19:00 bij Rustiq! pic.twitter.com/TNm1HRnpi0 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 30, 2023