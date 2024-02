Toename van overvallen op toeristen in Curaçao: 68 aangiftes in 2023

WILLEMSTAD – In 2023 hebben 68 toeristen aangifte gedaan van overvallen op Curaçao, een zorgwekkende trend die de veiligheid van bezoekers op het eiland in het geding brengt. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door parlementariër Ramon Yung van de partij MFK, die de veiligheidssituatie op het eiland onder de aandacht bracht.

Naast de toeristen deden ook 215 lokale inwoners aangifte van berovingen, wat het totaal op 283 aangiftes brengt.

De meeste aangiftes van overvallen onder toeristen vonden plaats in populaire toeristische gebieden zoals Bapor Kibra, Bullenbaai, Penstraat, Skaloweg, Pietermaai, en Bredestraat Otrobanda. Deze gebieden trekken jaarlijks vele bezoekers en zijn cruciaal voor de toeristische sector van het eiland.

De aangiftes van overvallen in 2023 maken deel uit van een breder patroon van criminaliteit op het eiland. Yung presenteerde een overzicht van de criminaliteitscijfers over de afgelopen jaren, waaruit blijkt dat hoewel het aantal moorden sinds 2017 is afgenomen, het aantal overvallen fluctueert. In 2017 registreerde Curaçao 482 overvallen, een aantal dat in de daaropvolgende jaren af- en toenam, met 169 gevallen in het afgelopen jaar.

Yung benadrukt het belang van preventieve maatregelen en een gerichte aanpak om de veiligheid van zowel lokale inwoners als toeristen te waarborgen. “Het is van essentieel belang om te analyseren waar de concentraties van criminaliteit zich bevinden, zodat we effectiever kunnen optreden,” aldus de parlementariër. Hij wijst ook op het belang van economische groei als middel om criminaliteit te verminderen, maar stelt dat er in tijden van financiële krapte vaak een toename van criminaliteit, waaronder overvallen, te zien is.

De discussie rondom de veiligheid van toeristen is niet nieuw. Eerder werd al geconstateerd dat er een gebrek is aan controle en veiligheid in bepaalde toeristische gebieden. Yung roept op tot samenwerking met stakeholders om de veiligheidssituatie voor bezoekers te verbeteren: “We moeten niet alleen focussen op economische groei, maar ook actief samenwerken met alle betrokken partijen om onze toeristen een veilige ervaring te bieden.”