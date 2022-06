Toerisme Curaçao bijna op zelfde niveau als van voor Corona

WILLEMSTAD – Het aantal toeristen dat vakantie viert op Curaçao is bijna terug op het oude niveau van voor covid. Dat laat de Curaçao Toerismeorganisatie CTB weten. Afgelopen maand mei was het aantal aankomsten op Hato met 98 procent dichtbij het niveau van mei 2019.

In totaal kwamen er in mei 35.813 verblijvende bezoekers naar Curaçao, voor de maand mei. Dat is maar 573 vakantiegangers minder dan in dezelfde maand in 2019. Dat komt neer op gemiddeld 1.155 verblijfsbezoekers per dag, die in totaal 328.243 bezoekersnachten op Curaçao doorbrachten.

Ruim de helft van alle toeristen, 18.868 kwam uit Nederland. Dat is twintig procent meer dan in mei 2019. Uit Duitsland en België registreerde het CTB respectievelijk 939 en 659 bezoekers. De aankomsten uit België zijn fors hoger door de dubbele wekelijkse vluchten vanuit Brussel met Air Belgium. 57 procent van de Europese bezoekers die Curaçao in mei bezochten, verbleef in resorthotels.



Uit de Verenigde Staten van Amerika en Canada 5.113 bezoekers. Het merendeel uit de VS. 68 procent van de Noord-Amerikaanse bezoekers verbleef in resorthotels.



2022

In totaal zijn er van januari tot en met mei 190 duizend bezoekers naar Curaçao gekomen. Het aandeel Europa bedroeg in de eerste vijf maanden van het jaar 65 procent.

Daarmee is Curaçao voor wat betreft januari tot mei terug op 93 procent in vergelijking tot 2019. Toen kwamen er 203.845 vakantiegangers naar Curaçao.