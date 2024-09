Algemeen Transparantie International mist corruptiebestrijding in de Troonrede Dick Drayer 19-09-2024 - 2 minuten leestijd

Lousewies van der Laan - Directeur Transparancy International Nederland

DEN HAAG – Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International, heeft haar teleurstelling uitgesproken over de Troonrede. Ze noemt het gebrek aan aandacht voor corruptiebestrijding in zowel het binnenlands als buitenlands beleid een gemiste kans, vooral gezien de ambities van het nieuwe kabinet.

In haar reactie op de Troonrede was Van der Laan scherp over het uitblijven van concrete plannen rondom corruptiebestrijding. “Ik had gehoopt dat er meer zou worden ingezet op integriteit en transparantie,” zegt ze. Volgens haar had de regering juist nu, met nieuwe politieke partijen en beloften uit het hoofdlijnenakkoord, een duidelijk signaal kunnen afgeven. “Maar het bleef stil over corruptie, terwijl dit juist de wortel is van veel problemen zoals migratie.”

Van der Laan legt uit dat migratiestromen vaak ontstaan door conflicten, armoede en slecht bestuur. “En slecht bestuur komt door corruptie,” benadrukt ze. “Als je migratiestromen wilt aanpakken, moet je ook corruptie in de landen van herkomst bestrijden.” Volgens haar mist het kabinet een “belangrijk anker” door deze link niet te leggen in hun beleid. Ze had gehoopt dat de premier hier in de Troonrede aandacht aan zou besteden.

“Je ziet dat in landen waar corruptie hoogtij viert, mensen geen toekomst meer zien. Geld dat zou moeten worden geïnvesteerd in onderwijs en gezondheidszorg, komt vaak op verkeerde plekken terecht. Dit zorgt ervoor dat landen niet ontwikkelen en dat mensen weg willen,” legt Van der Laan uit. Ze verwijst naar de Corruption Perception Index van Transparency International, die aantoont dat de minst corrupte landen vaak juist de bestemmingen zijn waar migranten heen willen.

Van der Laan benadrukt dat corruptiebestrijding niet alleen in het buitenlands beleid moet worden opgenomen, maar ook in de Nederlandse economie. “Je kunt niet verwachten dat je migratiestromen echt kunt aanpakken als je niet ook hier je verantwoordelijkheid neemt.”

Van der Laan sluit af met de hoop dat de komende Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer meer aandacht zullen besteden aan corruptiebestrijding. “Er liggen genoeg mooie ambities op tafel, maar zonder een focus op integriteit en transparantie mis je de kans om echt verschil te maken.” Ze hoopt dat de Kamerleden deze prioriteiten oppakken en dat er concrete stappen worden gezet in de komende beleidsperiode.

