Sport Trotse Odile van Aanholt in TeamNL Huis: ,,We gaan met veel leuke mensen dit vieren” Hans Hofstra 04-08-2024 - 6 minuten leestijd

Odile van Aanholt en Annette Duetz pakken een gouden medaille op de Olympische Spelen in Parijs.

PARIJS – In een kolkend en uitverkocht TeamNL Huis in Parijs zijn op zaterdagavond zeilers Annette Duetz en Odile van Aanholt gehuldigd. Zij pakten een dag eerder een gouden medaille in Marseille. Voor schipper Odile van Aanholt, die opgroeide in Curaçao was de huldiging in Parijs speciaal: ,,Super vet”, was haar reactie na de gewonnen Olympische Spelen. ,,Nu kan ik alle energie, spanning en stress loslaten. We gaan deze medaille met veel leuke mensen hier vieren”.

,,De energie in de volle zaal vanavond, dat is geweldig”, aldus de uitgelaten van Aanholt, die in de catacomben van het TeamNL huis haar verhaal kwam doen. Een kolkende menigte stond zaterdagavond klaar om verschillende sporters te huldigen. Door deze menigte moesten Duetz en van Aanholt heel veel high fives geven, voordat zij op het podium konden komen. In een uitverkocht TeamNL huis in Parijs, waren vele fans gekomen om de medaillewinnaars van de vorige dag te huldigen. ,,Ik zie echt dat de mensen het ons gunnen. Er is zoveel blijdschap. Het vieren van sport is gewoon supergaaf”.

De gouden medaille kwam voor Annette Duetz en Odile van Aanholt niet vanzelf. De zeilsters hadden te maken met wisselende zeilomstandigheden. De op Bonaire wonende Marcelien Bos-de Koning die in Nederlandse studio analist is, liet al weten dat de zeilers moeilijke omstandigheden hadden waar ze mee moesten omgaan. Van Aanholt en Duetz plaatsten zich als tweede voor de finalewedstrijd. Winst zou genoeg zijn om Olympisch goud te pakken. In die beslissende race ging alles gesmeerd. Tot 50 meter voor de finish lag het koppel ook op de eerste plaats. Toen was er onduidelijkheid. Want waar lag de finish? Van Aanholt en Duetz werden voorbijgezeild, maar konden zich net op tijd herstellen. Zij werden derde, maar hielden de Franse koploopsters achter zich. Er werd goud gepakt.

In de catacomben van het TeamNL huis kwamen Annette Duetz (links) en Odile van Aanholt (rechts) hun verhaal doen.

Ouders Cor en Marjolein leven mee

Ook Cor en Marjolein van Aanholt waren uit Curacao overgekomen om hun kinderen aan te moedigen in Marseille. Niet alleen Odile, maar ook broer Just van Aanholt doet mee aan de Spelen. Laatst genoemde is nog bezig aan het toernooi en komt uit voor Aruba. De familie van Aanholt woont 30 jaar op Curacao. Zij hebben als familie aan veel Spelen meegedaan. Vader Cor deed mee aan de Spelen van 2000. Philipine van Aanholt zeilde de Spelen in 2012 en 2016. Cor van Aanholt laat weten: ,,En dat hebben wij met z’n allen gedaan door te zeilen onder verschillende vlaggen. Zeven in totaal. Odile kwam uit voor Nederland. Maar ik kan wel zeggen dat zij echt de sport heeft geleerd op Curacao. Het programma wat haar in de jongste jeugd is aangeboden, heeft haar uiteindelijk hier gebracht”. Voor Cor en Marjolein moeten het intensieve dagen zijn geweest. Zij hadden in een eerder testevenement al gekeken waar ze de wedstrijden het beste konden bekijken. Marjolein voegt er aan toe: ,,Maar het was zo spannend! We stonden aan de kant en konden alleen kijken. Dit doet je dan met heel veel mensen, die hoe goed bedoeld ook het van de kant altijd beter lijken te weten. Het evenement was voor ons lastig te zien. Gelukkig waren er veel schermen, waardoor we Odile goed konden volgen. We zijn ontzettend trots op wat zij heeft gepresteerd”. In een uitverkocht TeamNL in Parijs werden Duetz en van Aanholt gehuldigd.

Kinderdroom komt uit

Niet alleen voor de fans, maar ook voor van Aanholt waren het een dag eerder nog zenuwslopende minuten. ,,We durfden het pas echt te geloven toen we die plak om onze nek mochten dragen”, aldus van Aanholt. Ondanks de favorietenrol moest het volgens haar nog wel worden waargemaakt. ,,Ik ben heel trots op Annette en onze coach Kai Böcker. Samen hebben we het gedaan. We hebben er alles voor gedaan. Het resultaat hadden we vooraf niet onder controle. Uiteindelijk hebben we dit wel gekregen. Het is een kinderdroom voor mij die is uitgekomen”.

Van Aanholt zal later dit jaar naar haar eigen eiland Curaçao gaan. Zij gaat op vakantie om bij te komen van een intensieve periode. Niet alleen stond de Olympische Spelen op het programma. Komende tijd richt zij zich op de America’s Cup in Barcelona. Daarna zal zij naar Curaçao komen voor een vakantie. En niet alleen. ,,Ja, want ik kom ook langs”, roept de blije Duetz vanaf de achtergrond. De ouders van Odile wonen nog steeds in de Caribbean. ,,Ook Kai komt met zijn familie langs. Ik kijk er naar uit om even bij te komen. De rust, daar heb ik zin in. Allicht ga ik daar trainingen aan jeugd geven. Maar dit moet ik nog bekijken”, aldus van Aanholt. In een uitverkocht TeamNL huis in Parijs worden Duetz en van Aanholt gehuldigd.

Crowdsurfen met van Aanholt

Ondanks dat Odile van Aanholt was opgegroeid op het rustige Curaçao, was er op zaterdagavond in het TeamNL huis weinig te merken van een rustige sportvrouw. ,,Maar ik kijk er wel iets meer naar uit om ‘Poko Poko’ te worden”, aldus de dolenthousiaste sportvrouw die vol goeie energie haar avond tegemoet leek te gaan. ,,Tijdens de wedstrijden is het soms wel fijn om iets relaxed te zijn. Maar ja, scherpte en doorzettingsvermogen is hard nodig. Echt ‘Poko Poko’ zijn is dus niet mogelijk. Nu is het tijd voor feesten en genieten. Samen met het publiek en fans. Laat het crowdsurfen vanavond maar op ons afkomen”.

Bekijk hier meer sportnieuws

97