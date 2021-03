TUI en Corendon gaan mogelijk proefvakantie naar Curaçao organiseren

ROTTERDAM – Sunweb en Transavia hebben, als onderdeel van de overheidspilot ‘Veilig en verantwoord reizen tijdens corona’ toestemming gekregen om een proefvakantie naar Rhodos te organiseren. Deze proefvakantie is het begin van een onderzoek om te kijken of Nederlanders komend zomerseizoen weer op vakantie kunnen gaan. Het doel van de proefvakantie is om data te verzamelen onder welke voorwaarden je ‘veilig’ kunt reizen en om nieuwe inzichten te verkrijgen. In een later statium gaan TUI en Corendon ook een proef doen. Er wordt daarvoor gekeken naar Curaçao, waar Corendon een groot resort heeft.

Samen met brancheorganisatie ANVR treffen de organisaties al enige tijd voorbereidingen voor de eerste vakantiepilot op 12 april naar het Griekse eiland Rhodos. De vakantie bestaat uit een achtdaagse all-inclusive pakketreis naar Rhodos, uitgevoerd door Sunweb en Transavia.

Frank van Oostdam, de directeur van de ANVR, is positief over het plan: “Nederlanders staan te trappelen om weer in het buitenland op vakantie te gaan en reisorganisaties op hun beurt ook om die reizen te verzorgen. Maar het moet wel veilig en coronaproof. Ik heb het volle vertrouwen dat dit initiatief zal aantonen dat je via je reisorganisatie onbezorgd en veilig vakantie kunt vieren.”

Tijdens de vakantiepilot op Rhodos vieren de reizigers hun vakantie in een ‘bubbel’ in het luxe resort Hotel Mitsis Grand Beach. Dit resort wordt exclusief voor de vakantiegangers opengesteld, wat betekent dat er geen andere gasten aanwezig zijn naast het hotelpersoneel. Alle faciliteiten op het resort zijn open om een volledige vakantie-ervaring te garanderen. Naast het opvolgen van de bestaande coronamaatregelen, mogen de vakantiegangers het resort niet verlaten tijdens hun vakantie.

Reizigers dienen voorafgaand aan de reis een coronatest af te nemen en bij het inchecken in het hotel een negatieve PCR-test te overhandigen. Voorafgaand aan de terugreis wordt er wederom een PCR-test in het hotel afgenomen en dienen de vakantiegangers bij thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan, waarbij op dag vijf een nieuwe PCR-test wordt afgenomen.

Geïnteresseerden konden zich vanaf woensdag 24 maart 18.00 uur (Nederlandse tijd) aanmelden via de website van Sunweb. Op basis van alle aanmeldingen selecteert Sunweb handmatig de 189 vakantiegangers die voldoen aan de door de Nederlandse overheid gestelde criteria voor de doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar, met uitsluiting van hoge risicopatiënten. De geselecteerde gasten worden vervolgens persoonlijk telefonisch benaderd.

Succes van de pilot

De vakantiepilot is succesvol wanneer het aantal besmettingen nihil is en waardevolle data en inzichten worden verkregen onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord op vakantie kunnen gaan. Dit betekent niet dat reisbeperkingen als gevolg van een laag aantal besmettingen ook per definitie versoepeld kunnen gaan worden. De vakantiepilot wordt alleen uitgevoerd als dit veilig wordt geacht door het RIVM. De overheid kan te allen tijde op de noodknop drukken als er sprake is van extreem veel besmettingen of signalen over zorgwekkende varianten.

In een later stadium zullen er ook proefreizen komen voor auto-, cruise- trein- en/of busvakanties. Deze onderdelen worden nu nog uitgewerkt. Ook TUI en Corendon gaan een proef doen. Er wordt daarvoor gekeken naar Curaçao, waar Corendon een groot resort heeft.

Bron: luchtvaartnieuws.nl