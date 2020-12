TUI stopt per direct met pakketreizen Curaçao

TUI is per direct gestopt met de verkoop van vakanties naar Curaçao. Dat is het gevolg van code oranje, dat Nederland gisteren instelde voor het eiland.

De reisorganisatie is dat wettelijk verplicht nu alleen strikt noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Ticket-only passagiers zijn nog wel welkom aan boord.

Er zijn nog bijna 2000 TUI-toeristen op Curaçao. Zij kunnen hun vakantie gewoon afmaken.

