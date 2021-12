Twee schietpartijen met fatale afloop in 24 uur

Screenshot video DirectmediaTV

WILLEMSTAD – Zojuist is op Baya Beach bij de Directeursbaai een levenloos in bloed liggend lichaam gevonden. Neergeschoten. Politie is ter plaatse.

Even voor middernacht, werd er ook al iemand neergeschoten. Dat gebeurde in de kaya Paul di Lima in Brievengat. Ambulance personeel arriveerde snel, maar toen was het al te laat.

Ochtendkrant Èxtra meldt dat de man in zijn hoofd is geraakt, maar dat er op de plaats delict geen kogelhulzen zijn gevonden. Dat wijst op het gebruik van een revolver en geen pistool. Met de dodelijk getroffen man bij de Directeursbaai staat de teller nu op 10 slachtoffers van vuurwapengeweld dit jaar, van wie drie deze decembermaand.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures