Uitgebrande Brionschool vraagt om hulp

De Pedro Luis Brion School doet een oproep aan de bevolking van Curaçao voor financiële steun. Er is nog 150.000 gulden nodig om de schade te herstellen die ontstond na de rellen deze zomer op het eiland.

In de nacht van 25 op 26 juni werd een deel van die school opzettelijk in brand gestoken. Dat gebeurde tijdens de nachtelijke rellen na het protest in Fort Amsterdam.

De overheid heeft geen geld en heeft onlangs aangekondigd flink te moeten bezuinigen in het onderwijs. De schade aan het gedeelte van de school waar de brand is aangestoken is aanzienlijk.

Fundashon Chabelita werd opgericht na de brand en vraagt inwoners van Curaçao om te doneren en op die manier een steentje bij te dragen aan de wederopbouw van de Brionschool.

De verzekering dekt een groot gedeelte van de schade, maar lang niet alles, zegt de stichting Chabelita, die na de brand werd opgericht om het herstel van de school te ondersteunen. Er is nog zo’n 150.000 gulden nodig.