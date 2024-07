Nieuws Curaçao Uitspraak Hoge Raad over openstelling huwelijk voor gelijk geslacht live te volgen Redactie 01-07-2024 - 1 minuten leestijd

Op vrijdag 12 juli 2024 om 15.00 uur Nederlandse tijd en 9.00 ’s ochtends Curaçaose tijd doet de Hoge Raad uitspraak in twee zaken over de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in Aruba en Curaçao. Deze uitspraken zijn live te volgen via een livestream op de homepage van www.hogeraad.nl.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 6 december 2022 bepaald dat bepalingen uit de wetgeving van Aruba en Curaçao, die het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht uitsluiten, niet van toepassing zijn.

Dit vonnis heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid tot adoptie van kinderen. Zowel het Land Aruba als het Land Curaçao zijn tegen deze uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Op 22 december 2023 heeft advocaat-generaal (AG) Snijders de Hoge Raad geadviseerd de beslissing van het Gemeenschappelijk Hof te handhaven.