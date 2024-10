Politie en Justitie Update: Overleden Colombiaanse vrouw was toegang geweigerd tot Nederland Dick Drayer 06-10-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto

WILLEMSTAD – De 62-jarige Colombiaanse vrouw die woensdag 2 oktober overleed in handen van de politie is een natuurlijke dood gestorven. Dat meldt de politie. Volgens minister Shalton Hato van Justitie kwam zij uit Nederland, waar haar de toegang was geweigerd.

Bronnen zeggen tegen Curacao.nu dat ze na terugkeer in bewaring was gezet in de vreemdelingenbarakken bij de SDKK-gevangenis. Gisteren zou zij door de politie naar de airport zijn gebracht om uitgezet te worden.

Dat meldt het politiebericht niet. Volgens de politie werd de vrouw onwel op luchthaven Hato op het moment dat zij zou worden gedeporteerd naar haar land van herkomst. “Eerste hulp is verleend, maar helaas zonder het gewenste resultaat,” meldt de politie. “Uit een autopsie is gebleken dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven.”

Onduidelijkheid

Er bestaat onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond haar overlijden. Sommige bronnen stellen dat zij tijdens het transport naar de luchthaven is overleden, terwijl de politie aangeeft dat het overlijden op de luchthaven zelf plaatsvond, nadat zij terug was gereisd naar Curaçao.

Minister van Justitie Shalton Hato bevestigt het overlijden van een persoon in transit, maar geeft aan dat hij vanwege privacyoverwegingen niet in detail kan treden. “Er zijn nog veel vragen, maar met het oog op de privacy van de overledene kan ik niet veel zeggen,” aldus de minister, die momenteel met vakantie is.

