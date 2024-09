Nieuws Curaçao Vakbonden vergaderen, regering Curaçao wil onderhandelen Dick Drayer 17-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Terwijl de vakbonden hun strategie bespreken om de overheid te dwingen de 12,5 procent kortingswet op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren per 1 januari 2023 in te trekken en niet pas in 2024, zoals de regering wil, roept minister Shalten Hato van Bestuur, Planning en Openbare Dienstverlening (BPD) de vakbonden via sociale media op om terug te keren naar de onderhandelingstafel binnen het GOA-overlegorgaan. De vakbonden hebben eerder vergaderingen verlaten en eisen intrekking van de wet met terugwerkende kracht tot begin 2023.

De vakbonden ABVO, NAPB, SAP, SITEK en STrAF zetten hun acties voort om de druk op de overheid op te voeren. Ze eisen dat de overheid niet alleen de wet met terugwerkende kracht intrekt, maar ook achterstallige betalingen uit eerdere jaren compenseert. Minister Hato benadrukt echter dat onderhandelingen binnen het GOA-platform essentieel zijn om tot een akkoord te komen en dat de overheid werkt aan een voorstel om de intrekking in 2024 door te voeren. Hato geeft aan dat, zodra een akkoord is bereikt, de uitbetalingen aan de werknemers uiterlijk in februari 2025 zullen plaatsvinden.

Ondertussen blijven de vakbonden aandringen op een snelle oplossing en willen ze een directe ontmoeting met premier Gilmar ‘Pik’ Pisas. Waarnemend premier Charles Cooper heeft eerder aangegeven dat de vakbonden eerst met minister Hato moeten overleggen, die verantwoordelijk is voor de huidige onderhandelingen.

