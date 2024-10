Nieuws uit Nederland Valika Smeulders aangesteld als bijzonder hoogleraar ‘Musea, erfgoed en religie’ Dick Drayer 01-10-2024 - 1 minuten leestijd

Valika Smeulders. Foto: Rijksmuseum/Emiro Smolders

GRONINGEN – Valika Smeulders is per 1 oktober aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij de nieuwe leerstoel ‘Musea, erfgoed en religie’ zal bekleden. Deze leerstoel, onderdeel van de Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij, is het resultaat van een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het Rijksmuseum, waar Smeulders momenteel hoofd is van de afdeling Geschiedenis.

De focus van deze leerstoel ligt op het samenbrengen van kennis over de collectie van het Rijksmuseum en het bredere erfgoed dat door generaties heen wordt overgedragen. Smeulders speelt hierbij een belangrijke rol in het academisch onderzoeken en presenteren van onderbelichte delen van de geschiedenis, zoals de koloniale geschiedenis, de rol van vrouwen, en de herkomstgeschiedenis van museale collecties.

Deze leerstoel beoogt ook nieuwe vragen te beantwoorden over de representatie van verschillende sociale klassen, de verhouding tussen stad en regio, en de rol van religie in het zelfbeeld van samenlevingen. De aanstelling van Valika Smeulders wordt gezien als een stap vooruit in het verdiepen van het wetenschappelijke en museale debat over deze thema’s.

