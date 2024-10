Economie Vandaag overleg tussen regering en bewoners Lagun Maarten Schakel 14-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De regering gaat vandaag om 18.30 uur in gesprek met inwoners van Lagun. Onderwerp zijn de geplande faciliteiten op het strand van Lagun en Jeremi.

Volgens premier Gilmar Pisas, tevens waarnemend minister van GMN, neemt de regering op basis van de ontmoeting van vandaag een besluit hoe het verder moet met de nieuwbouw. Hij noemt het gesprek tegen curacao.nu “heel, heel belangrijk”.

Tegen de geplande moderne strandtenten op Lagun en Jeremi is veel verzet, met name omdat het authentieke karakter van de stranden erdoor dreigt te worden aangetast. Een petitie van Fundashon Pro Monumento op change.org is inmiddels door meer dan 16.000 mensen ondertekend.

De geplande bebouwing ging aanvankelijk in hoog tempo. Zo werd in afwachting van de bouwvergunning, die er tot afgelopen weekend nog niet was, het terrein bij Lagun en het naastgelegen Playa Jeremi vast bouwrijp gemaakt, oftewel schoongeveegd en klaar voor bebouwing. Bij Playa Jeremi waren de lijnen van de fundering van het geplande gebouw al op de grond getekend. Bij Playa Lagun is de fundering al gestort. Pisas zei daarover tegen Curacao.nu verrast te zijn. “De aannemer heeft dat op eigen initiatief gedaan. Ik heb daarvoor geen opdracht gegeven. Maar ik ben minister en ben verantwoordelijk.” Daarop – en naar aanleiding van alle ophef – zijn de bouwwerkzaamheden tijdelijk gestaakt. Op de parkeerplaats van Playa Jeremi, hier ‘Jerami’ genoemd, moet een beachbar met een klein zwembad komen.

Na het gesprek van vanavond neemt de regering een besluit over hoe ze verder wil met de bouwwerkzaamheden en is het aan belanghebbenden, oftewel omwonenden of bijvoorbeeld stichtingen die natuurbehoud als doel hebben, om te besluiten of ze eventueel alsnog bezwaar willen aantekenen.

