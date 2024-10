Onderwijs Veel basisschoolleerlingen Sint-Maarten onder niveau Dick Drayer 18-10-2024 - 4 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Uit recente onderzoeken naar de lees- en rekenvaardigheden van basisschoolleerlingen op Sint-Maarten blijkt dat veel leerlingen onder het gewenste niveau presteren. Het National Recovery Program Bureau (NRPB) presenteerde de resultaten aan betrokken partijen. De onderzoeken maken deel uit van het een project, dat erop gericht is het onderwijssysteem te herstellen en te versterken na de schade door orkaan Irma en de verstoringen door de COVID-19-pandemie.

De onderzoeken zijn uitgevoerd door het NRPB in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (MECYS) namens de overheid van Sint-Maarten. De focus ligt op het herstel van scholen zoals de Charles Leopold Bell School, Sister Marie Laurence School en de Sint-Maarten Jubilee Library, maar de onderzoeken geven ook inzichten om de lees- en rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren.

Minister Lyndon Lewis van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport benadrukt dat de overheid de gegevens van de onderzoeken zal gebruiken om de toekomst van het basisonderwijs vorm te geven. “De onderzoeken bieden ons een waardevol overzicht van waar onze leerlingen nu staan en waar we onze inspanningen moeten richten. Met deze gegevens kunnen we onze onderwijsstrategieën beter afstemmen op de behoeften van ieder kind in Sint-Maarten.”

De onderzoeken werden afgenomen bij leerlingen van groep drie (Grade one), meestal in de leeftijd van zeven tot acht jaar, van zeventien basisscholen op Sint-Maarten. De tests richtten zich op basisvaardigheden in rekenen, zoals optellen, aftrekken en probleemoplossing, terwijl de EGRA-tests zich richtten op letter- en woordherkenning, leesbegrip en het begrijpen van klanken. De resultaten werden ingedeeld in drie niveaus: mastery (beheersing), developing (ontwikkelend) en emerging (beginnend). Leerlingen op het beheersingsniveau lieten zien dat ze de vaardigheden goed begrijpen en klaar zijn voor meer uitdagende taken. De ontwikkelende groep had enige kennis, maar had nog ondersteuning nodig, terwijl de beginnende groep vooral baat zou hebben bij herhaling en extra oefening.

Uit de resultaten bleek dat veel leerlingen onder de beheersingsdrempel presteren. Slechts zes procent van de leerlingen behaalde beheersing in vloeiend hardop lezen, terwijl de norm op vijftig procent ligt. Daarnaast bereikte elf procent het beheersingsniveau in rekenen, vergeleken met de norm van 56 procent. De prestaties varieerden sterk per school: sommige scholen rapporteerden meer dan tachtig procent beheersing in leesvaardigheid, terwijl andere scholen resultaten hadden van slechts 36 procent.

De onderzoeken brachten ook factoren aan het licht die van invloed zijn op de prestaties van leerlingen. Leraren die verschillende lesmethoden gebruikten en duidelijk de leerdoelen uitlegden, zagen betere resultaten bij hun leerlingen. Meer dan de helft van de leerlingen gaf aan weinig of geen hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, en gezinsinkomen bleek een rol te spelen bij de leerresultaten. Bijna driekwart van de leerlingen gebruikte tablets, wat suggereert dat technologie een rol kan spelen bij het verbeteren van het leren.

Sidonia Lacorbiniere-Hodge, afdelingshoofd Onderwijs bij MECYS, beschrijft de onderzoeken als een belangrijke mijlpaal voor het ministerie in het beoordelen van het leren binnen het primair onderwijs. “Dit onderzoek geeft waardevolle inzichten voor schoolbesturen, schoolmanagement en onderwijspersoneel over de prestaties van groep drie in 2023, vooral voor deze groep die te maken heeft gehad met verstoringen door de COVID-19-pandemie,” aldus Lacorbiniere-Hodge.

Het langetermijnplan om lees- en rekenvaardigheden te verbeteren, sluit aan bij de bredere onderwijskundige doelstellingen van Sint-Maarten. Door middel van onderzoeken wil de overheid ervoor zorgen dat het onderwijssysteem in Sint-Maarten beter kan inspelen op de behoeften van leerlingen, zodat zij van jongs af aan de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om succesvol te zijn in hun verdere schoolcarrière en daarbuiten. Het project wordt namens de overheid van Sint-Maarten uitgevoerd door het NRPB, met financiering vanuit het Sint-Maarten Trust Fund, dat beheerd wordt door de Wereldbank en gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid.

