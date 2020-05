Verdedigingsteam Jamaloodin al in de aanval

29 Gedeeld

Elisa Krielen van A Fondo Recherchebureau

Het verdedigingsteam van George Jamaloodin is vlak voor het hoger beroep op 9 juni volop in de aanval. Juriste en particulier onderzoeker Elise Krielen van recherche bureau A Fondo uit Vught wil niet dat bepaalde berichtgeving over haar betrokkenheid bij het verdedigingsteam van George Jamaloodin online blijft staan.

De ex-minister werd in eerste aanleg veroordeeld wegens uitlokking van moord op politicus Helmin Wiels en kreeg 28 jaar cel.

Krielen verzocht recent aan de Knipselkrant Curacao verwijdering van een artikel op de nieuwssite Koninkrijksrelaties.nu. Daarin zou de schijn gewekt worden dat Krielen probeert de media te beïnvloeden net voor de uitspraak van het Maximus-proces van 13 augustus 2019.

Aanvankelijk kreeg de hoofdredactie van de Knipselkrant een verwijderingsverzoek, precies negen dagen voor het geplande hoger beroep van Maximus. Die zittingsdatum is vervolgens door het Hof wegens corona-maatregelen uitgesteld naar 9 juni.

Kritische houding

De pijlen zijn nu gericht op de Knipselkrant Curacao zelf. Volgens de Knipselkrant heeft Krielen geen enkele rechtsgrond om verwijdering van het artikel te vragen en komt de vraag voort uit de kritische houding van die site tegenover de goksector van Curaçao en Sint Maarten, waar Jamaloodin een onderdeel van zou zijn. Met grote regelmaat en op allerhande manieren wordt de Knipselkrant naar eigen zeggen onder vuur genomen door deze sector.

Zowel vanuit het netwerk van de duizenden offshore online casino’s zelf, als door loterijenkoning Robbie dos Santos, zijn zakenpartner Francesco Corallo en zijn broers Amparo dos Santos en George Jamaloodin, aldus de hoofdredactie. Maar vooral ook vanuit de financiële, fiscale, juridische en pr-wereld om deze goksectordienstverleners heen.

De Knipselkrant vindt het opmerkelijk dat recherchebureau A Fondo zich destijds niet wendde tot de auteur zelf en nu een half jaar later wel tot de Knipselkrant.

Volgens de hoofdredactie lopen de spanningen voor vrije media opnieuw op in aanloop van het hoger beroep inzake Maximus en is het zaak voor haar collega’s om de nodige alertheid te betrachten teneinde hun objectiviteit te bewaken.