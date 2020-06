Verlenging versoepelingen Belastingdienst Bonaire

14 Gedeeld

Kralendijk – De belastingdienst op Bonaire blijft soepel in verband met Corona. Ondernemers kunnen uitstel van betaling van hun belastingschulden aanvragen. Er hoeft ook geen rente te worden betaald.

Als je uitstel van betaling hebt aangevraagd van je aangifte dan is er begrip voor de tijdelijke betalingsonmacht. Verzuimboeten voor betalingsverzuimen worden ambtshalve vernietigd. Voor het volledige pakket aan maatregelen kun je contact opnemen met de Helpdesk van de Belastingdienst per mail via [email protected]