Evenementen Vernieuwend onderzoek naar street-level ambtenaren en integriteit op Curaçao Redactie 25-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Om de uitdagingen van uitvoerend ambtenaren op Curaçao beter te begrijpen en de kwaliteit van de publieke dienstverlening te helpen verbeteren, lanceert een onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam een online enquête, over de integriteit van uitvoerend ambtenaren op Curaçao.

Integriteit onder uitvoerend ambtenaren is een cruciaal aspect van goed bestuur, maar is vaak onderbelicht. Toch zijn deze ambtenaren erg belangrijk. Marjolijn Eijsink, onderzoeker: “Uitvoerend ambtenaren zijn het gezicht van de overheid en vormen de dagelijkse ervaring van burgers met openbare diensten. Hun handelen en beslissingen heeft directe invloed op het publieke vertrouwen en de effectiviteit van het bestuur.”

De enquête is onderdeel van de afsluitende fase van een uitgebreid onderzoeksproject naar de uitvoerende laag van de overheid. In het onderzoek, dat in 2018 begon, werden ook persoonlijke interviews gehouden met 40 uitvoerend professionals uit verschillende sectoren op Curaçao, waaronder politie, douane, justitie, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijk werk. Uit deze interviews kwam integriteit naar voren als een belangrijk thema. Daarom volgt nu deze gerichte enquête ter verdieping.

De enquête is bedoeld voor alle medewerkers in de publieke sector op Curaçao, op alle niveaus (ambtenaren, maar bijvoorbeeld ook zorg- en onderwijs professionals). Het doel is om een beter beeld te krijgen van de integriteitskwesties waarmee uitvoerend ambtenaren te maken hebben.

Deelname kan waardevolle inzichten bieden die bijdragen aan een beter begrip van de uitdagingen op dit niveau van de overheid.

De enquête is online beschikbaar in het Nederlands en Papiamentu, via https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bCWy2VURIAvHoXk

Het invullen duurt ongeveer tien minuten. De antwoorden blijven anoniem en vertrouwelijk. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd in opdracht van de Curaçaose overheid en dus worden de directe resultaten alleen gebruikt voor academische doeleinden. Het uiteindelijke onderzoeksrapport zal wel openbaar beschikbaar zijn.