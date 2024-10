Algemeen Verplichte chip voor alle honden op Curaçao vanaf volgend jaar Dick Drayer 02-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanaf volgend jaar moeten alle honden met een eigenaar op Curaçao verplicht worden voorzien van een microchip. Deze maatregel maakt deel uit van een reeks wettelijke voorschriften die gericht zijn op het beschermen van de gemeenschap tegen gevaarlijke hondenrassen, zoals de pitbull terriër, en het waarborgen van een verantwoorde omgang met huisdieren. De kosten van een microchip zijn ongeveer vijftig gulden.

Volgens de nieuwe regelgeving moeten honden voortaan altijd op het terrein van de eigenaar worden gehouden. Als een hond het erf verlaat, moet dit onder begeleiding van de eigenaar zijn en de hond moet een muilkorf dragen, aan de lijn zijn en voorzien zijn van een chip. Deze chip is essentieel om in geval van een incident de eigenaar te kunnen achterhalen en verantwoordelijk te stellen. Honden zonder chip worden automatisch beschouwd als zwerfhonden.

Naast de verplichte microchip, geldt er een strikte regelgeving voor pitbulls die nog steeds in de gemeenschap voorkomen. Deze honden moeten gesteriliseerd of gecastreerd worden om verdere voortplanting te voorkomen. Het uiteindelijke doel is om de populatie van dit ras terug te dringen.

