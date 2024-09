Slavernij Herdenkingsjaar Vertegenwoordiging Nederland organiseert lezingen over ‘De droom van Tula’ Redactie 10-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad organiseert een serie lezingen met als hoofdthema E Soño di Tula, De droom van Tula.

Op 3 oktober is het een jaar geleden dat Tula door de Nederlandse staat in ere werd hersteld. Met de serie lezingen wil de Vertegenwoordiging daar stil bij staan en tegelijkertijd aandacht besteden aan het slavernijverleden en vooruit te blikken naar de toekomst.

In de week van 30 september tot en met 4 oktober komen steeds andere sprekers aan bod die een lezing geven over het onderwerp met uiteenlopende invalshoeken.

Aftrap

De aftrap op maandag 30 september wordt verzorgt door Rose Mary Allen. Zij praat over ‘Orale Tradities over Tula en andere verzetslieden’. Een dag later op dinsdag 1 oktober neemt Charles do Rego het stokje over met een lezing over: ‘Vrijheid, afhankelijkheid en armoede. Het leven na de afschaffing van de slavernij’.

Op woensdag 2 oktober vervolgt Jeanne Henriquez de lezing met ‘Vrouwelijke strijders uit de tijd van Tula’, waarna op vrijdag 4 oktober Gibi Basilio de serie afsluit met een lezing over ‘Tula en bevrijdingstheologie’.

Op donderdag 3 oktober vindt geen lezing plaats, om zo ruimte te bieden aan andere activiteiten die op deze dag in het kader van de herdenking van Tula plaatsvinden.

Deelname

Wie één of meer van de lezingen wil bijwonen, kan zich tot en met vrijdag, 20 september aanmelden via het e-mailadres rsvpvnw@minbzk.nl, onder vermelding van de te bezoeken lezing.

Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, waardoor het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ wordt toegepast. Voertaal is Papiamentu en toegang is gratis. Alle lezingen vinden plaats bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad aan de Scharlooweg 55 en zijn van 17.00 tot 19.00 uur.

