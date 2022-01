VPRO zendt ‘Atardi’ uit van Selwyn de Wind

163 Gedeeld

De VPRO zendt op donderdag 27 februari de documentaire ‘Atardi’ uit over het leven van Rudy Plaate. De film is gemaakt door Selwyn de Wind. Gedurende een periode van vijf jaar legde hij de hoogte- en dieptepunten uit het leven en werk de Curaçaose muzieklegende Rudy Plaate vast.

Rudy Plaate werd in 1937 geboren op Curaçao. Hij bracht meer dan 400 nummers uit, telkens over het leven en de schoonheid van zijn geliefde eiland. Plaate groeide uit tot een van de grootste muzikanten van de voormalige Nederlandse Antillen.

Hij schreef en zong zijn nummers altijd in het Papiaments, iets wat in die tijd ongekend was. Zijn unieke stijl gaf vorm aan de Curaçaose muziek in de tweede helft van de 20e eeuw. In zijn populairste lied ‘Atardi’ bezingt Plaate de schoonheid van Curaçao bij zonsondergang. Het lied wordt uitgeroepen tot het onofficiële volkslied.

Selwyn de Wind

Regisseur Selwyn de Wind kreeg gedurende vijf jaar volledig toegang tot Plaate, die worstelt met dementie en probeert hiermee om te gaan. De Wind combineert archiefmateriaal met interviews van familie, vrienden en muziekkenners om zo alles te weten te komen over Plaate, die zelf niet alles meer kan vertellen.

Atardi – Het leven van de Curaçaose muzieklegende Rudy Plaate schetst een intiem portret van de zingende groenteboer die uitgroeide tot Curaçao’s bekendste zanger. De pretoogjes van de altijd levenslustige man beginnen langzaam uit te doven.

Atardi – Het leven van de Curaçaose muzieklegende Rudy Plaate, donderdag 27 januari, 23.20 uur, VPRO, NPO 2