Weer kiewnetten in beslag genomen

7 Gedeeld

Willemstad – De Kustwacht heeft in de avonduren bij Sta. Martha drie vissers beboet die een kiewnet hadden gespannen. Ook werd hun boot in beslag genomen omdat ze geen geldige scheepsdocumenten konden tonen.

De Kustwacht ontdekt regelmatig illegaal gebruik van kiew- of trammelnetten. Dat zijn netten waar een vis in zwemt, maar er vervolgens niet meer uit kan omdat de kieuwen van de vis in het net blijven hangen.

Er is een verbod op het gebruik van deze netten omdat al het leven in zee, ‘by-catch’ en kleine vissen, in de netten terecht komen. Dit brengt de populatie van de onderwater fauna in gevaar.

Lees ook: