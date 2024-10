Algemeen Workshops over Kinderrechten Dick Drayer 08-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanaf januari 2025 krijgen leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het funderend onderwijs op Curaçao de kans om op een creatieve manier meer te leren over kinderrechten. In het kader van het project MediaLab on the Go komen speciaal opgeleide trainers naar de scholen om workshops te geven waarin de leerlingen hun eigen toneelstuk schrijven en opvoeren rondom dit thema. Dankzij sponsoren zijn de workshops kosteloos voor scholen.

Het project richt zich op bewustwording van kinderrechten onder basisschoolleerlingen op Curaçao. De workshops, die worden aangeboden in zowel het Nederlands als Papiaments, starten met een interactieve online les waarin de leerlingen kennismaken met Lot, een meisje dat door de scheiding van haar ouders van Curaçao naar Nederland moest verhuizen. Door middel van video’s en een quiz leren de kinderen meer over hun rechten.

Toneelstuk

Na de online les gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met een werkblad waarop ze hun eigen toneelstuk schrijven over het thema kinderrechten. Dit bevordert niet alleen hun kennis over kinderrechten, maar helpt hen ook om hun schrijfvaardigheden te verbeteren en emoties en gedachten op een gestructureerde manier uit te drukken.

De workshops worden in mei afgesloten met een theatervoorstelling die speciaal voor de deelnemende klassen wordt opgevoerd door de lokale actrices Esmee Pieters en Greysha Niebe. Leerkrachten ontvangen een handleiding om hen te ondersteunen bij de voorbereiding van de lessen.

Oproep

Scholen die willen deelnemen aan het project kunnen zich kosteloos inschrijven via een online reserveringsformulier. Met deze creatieve en educatieve aanpak hoopt MediaLab on the Go de bewustwording van kinderrechten onder jongeren op Curaçao te vergroten, en hen te inspireren om hun stem te laten horen.

