World Earth Day bij de MC Piar school

WILLEMSTAD – De Marine Youth Rangers van Carmabi Educatie hebben afgelopen zaterdag, samen met leerlingen van de MC Piar school de tuin en de greenhouse van de school een opknapbeurt gegeven.

Komende zaterdag 22 april is het namelijk World Earth Day en het planten van lokale bomen en struiken, verven en schoonmaken van plantenbakken en het planten van kruiden en groentes in de greenhouse is voor Carmabi de ideale activiteit in het kader van World Earth Day.

Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI) is een stichting die sinds 1955 actief is op het eiland Curaçao. De organisatie begon als marien-biologisch onderzoeksinstituut, maar is zich in de loop der jaren ook gaan richten op het beheer van natuurparken en natuur- en milieueducatie.

De afdeling natuur- en milieueducatie informeert schoolkinderen over het belang van de natuur en omgeving. De afdeling informeert over de bescherming, het behoud en de duurzame ontwikkeling van het eiland.

Dat wordt gedaan door programma’s aan te bieden in het veld en in de klas. Carmabi biedt educatief materiaal voor scholen aan en maken de informatie toegankelijk voor de jeugd. Daarnaast maakt de afdeling mediaprogramma’s, natuurdocumentaires en worden er workshops en cursussen gegeven.

Bomen

De inheemse bomen en struiken, die gepland gaan worden, zijn afkomstig van de plantenkwekerij van Carmabi bij landhuis Savonet en de kruiden, groenteplantjes en zaadjes zijn gedoneerd door Cindy Eman van yu di tera en initiatiefneemster van de voedselhofjes in Otrobanda.

De docenten en leerlingen van de MC Piar maken veel gebruik van de tuin en kweken kruiden en groentes in de greenhouse van de school. Door deze manier van onderwijs raken leerlingen, volgens Carmabi, betrokken bij de Curaçaose natuur en leren de leerlingen dat mensen afhankelijk zijn van hun directe groene omgeving.

“Het werken aan een eigen groene omgeving is een mooi voorbeeld van waar het met de World Earth Day om gaat, namelijk milieubescherming. En het milieu zijn niet alleen de grote natuurparken in de wereld die je op tv ziet, maar ook onze eigen nationale parken en de eigen omgeving”, aldus Cor Hameete van Carmabi Educatie.

En Wendell Isidora, directeur van de MC Piar school vult aan: “Door leerlingen te laten zien dat ons voedsel uit de directe omgeving kan komen beseffen de leerlingen dat ‘milieu’ dichterbij is dan je denkt”.