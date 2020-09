Zes nieuwe coronacases op Curaçao

Willemstad – Zes nieuwe coronabesmettingen over het weekend op Curaçao. Zaterdag kwamen er vijf bij en gisteren, zondag, nog een.

Twee daarvan staan in verband met de bestaande clusters. Van vier is geen verband ontdekt, en zijn dus vooralsnog losse cases. Het totaal aantal actieve cases is nu 32.

