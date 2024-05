Algemeen Zita Jesus-Leito vraagt Pisas uitleg over Campo Alegre Redactie 27-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Parlementslid Zita Jesus-Leito heeft premier Pisas om opheldering gevraagd over de aankoop van het Campo Alegre-complex. Volgens de parlementariër hebben zowel coalitie- als oppositiefracties herhaaldelijk vragen gesteld over deze aankoop en de toekomstplannen, maar tot nu toe heeft de regering geen concrete antwoorden gegeven.

Tijdens de veiling op dinsdag 26 september 2023 kondigde Pisas persoonlijk aan dat de overheid het gebouw van Campo Alegre had gekocht. Jesus-Leito beschouwt dit als een nieuw fenomeen in het bestuur en wil weten of de huidige of vorige minister-presidenten zelf ook gebouwen hebben gekocht.

Ten tijde van de aankoop van het Campo Alegre-complex was het niet duidelijk wat het motief van de regering was, noch welke plannen zij hadden voor het gebouw. Het complex van Campo Alegre beslaat een oppervlakte van 72.000 m², een groot terrein dat ontwikkeld kan worden. De aankoopprijs was acht miljoen gulden.

Inmiddels zijn er acht maanden verstreken en de overheid heeft nog steeds geen informatie verstrekt over wat er met het Campo Alegre-complex gaat gebeuren. Bovendien heeft Jesus-Leito begrepen dat beveiligingsbedrijven het complex momenteel bewaken, wat extra kosten met zich meebrengt zonder een duidelijk plan.

Om de reden voor de aankoop beter te begrijpen en duidelijkheid te verschaffen aan de gemeenschap, wil Zita Jesus-Leito van premier Pisas weten of er een procedure is voor de aankoop van gebouwen door de overheid?

Ook wil de parlementariër weten wat is de werkelijke bestemming is die de overheid voor het Campo Alegre-complex in gedachten heeft en of de overheid zelf doorgaat met de exploitatie van dit complex.

Ten slotte wil Jesus-Leito weten waarom de regering de bevolking niet heeft geïnformeerd over de aankoop, noch over de plannen voor het Campo Alegre-complex.