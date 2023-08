Zondag Nationale Dag van het Openbaar Vervoer

WILLEMSTAD – Morgen, zondag 20 augustus wordt de Nationale Dag van het Openbaar Vervoer gevierd. De regering van Curaçao heeft in 2016 bepaald dat de derde zondag van augustus wordt uitgeroepen tot de Nationale Dag van het Openbaar Vervoer.

Op deze dag wordt speciale aandacht geschonken aan het Openbaar Vervoer, waaronder: grote, middelgrote en kleine bussen, taxi’s, toerwagens en voertuigen die vrijstelling hebben gekregen op grond van artikel 15 van de Wet Openbaar Vervoer. Dit jaar wordt de dag ook gemarkeerd met een heilige mis om 9 uur ’s ochtends in de Pietermaai Kathedraal.

Van 2020 tot en met 2023 heeft de sector van het openbaar vervoer enkele uitdagende jaren doorgemaakt vanwege de impact van de COVID-19-pandemie op Curaçao. Ondanks deze moeilijkheden herstelde de sector zich, volgens de overheid.

Reorganisatie

Niets is minder waar. Slechte aansluitingen, grote verschillen in tarieven en onbetrouwbare tijdschema’s op een eiland waar veel bewoners afhankelijk zijn van de bus voor hun woon-werkverkeer .

De politiek wil allang een reorganisatie in de sector. Het was de bedoeling om 400 kleine bussen onder te brengen in een coöperatie die samen met het ABC (Lijn)Busbedrijf het reorganisatieplan moet uitvoeren. Begin 2019 had dat af moet zijn.

In 2016 heeft het bedrijf Re-Quest, op verzoek van de Consumentenbond, een onderzoek verricht naar het openbaar vervoer in het algemeen. In de conclusies worden verbeteringen aanbevolen, zowel op de korte als op de lange termijn, waarvoor ook investeringen nodig zijn.

Er werd onder andere aanbevolen om de routes, het tijdschema en de tarieven bij de bushaltes aan te geven. Dat is nog steeds niet het geval. Ook wordt aanbevolen om cursussen te geven aan de chauffeurs om hen meer klantvriendelijkheid bij te brengen.

Terwijl sommige reizigers kritiek hebben op het tariefverschil tussen de kleine bussen en de lijnbussen, vinden anderen het prettig dat de kleine bussen de wijken ingaan en je tot aan de deur brengen. Dit in tegenstelling tot de lijnbussen die alleen de routes buiten de wijken rijden. Dit kan het verbeteren van aansluitingen vermoeilijken.

Kleine busjes vormen het leeuwendeel van het vervoer dat mensen naar hun bestemming brengt, maar echt openbaar vervoer is het niet, want de busjes worden particulier geëxploiteerd. Alleen ABC-busbedrijf is een openbaarvervoersbedrijf en krijgt subsidie van de overheid.