Geschiedenis Zonder Olympisch Comité is Curaçao kansloos bij internationale sportevenementen Redactie 27-07-2024 - 7 minuten leestijd

NIJMEGEN – Dat Curaçao geen lid is van het Internationaal Olympisch Comité benadeeld het eiland ook bij andere sportevenementen. Eén daarvan is de 4Daagse van Nijmegen. Bij de wandeltocht waar 45 duizend mensen aan deelnemen, ontbreekt de Curaçaose vlag tussen die van andere landen. Dit tot ontevredenheid van de deelnemers die binding hebben met het eiland. Zij willen dat de Curaçaose regering volgend jaar, in 2025 dus, zorgt voor een wapperende Curaçaose vlag op de Wedren.

Door | Favell Maduro

Het was heel gewoon dat de vlag van Curaçao te vinden was op de Wedren, dat is het centrale punt van de vierdaagse wandeltocht in Nijmegen. Op de Wedren vinden alle officiële handelingen plaats. Daar starten en eindigen ook de 45 duizend lopers. Sinds 2023 ontbreekt de vlag van Curaçao. Maar de klad trad er al in 2018 in.

Ex-douanier Ulrich Hernandez, liep dit jaar voor de dertigste keer mee. Hernandez kreeg hiervoor een speciale decoratie (baton) met een speld met het getal ’30’ erop. Van harte ging zijn deelname dit jaar niet. Door de vlaggenkwestie was hij heel erg boos. Dat was hij al aan het begin tijdens de vlaggenparade, de officiële opening van de wandeltocht op zondag. Die boosheid was na vier dagen lopen op vrijdag nog even heftig.

Hernandez is door de vlaggenkwestie herhaaldelijk in aanvaring gekomen met de organisatie van de 4Daagse. Die ruzie liep zo hoog op dat hij niet van plan was dit jaar deel te nemen. Als hij van te voren wist dat de vlag er niet zou hangen, had hij de reis naar Nijmegen niet gemaakt. Hij wachtte op een brief van de organisatie met de reden waarom de vlag vorig jaar ontbrak. Die brief is nooit gekomen. Dus dacht Hernandez dat de vlag er dit jaar zou hangen toen hij zich weer inschreef. Daar kreeg hij spijt van: ‘zijn’ vlag zat er niet bij.

Al in 2018 merkte Hernandez dat de vlag ontbrak. Toen trok hij bij de organisatie aan de bel. In allerijl werd de fout hersteld met een excuusbrief naar Curaçao. In de jaren erna ging het goed, tot 2023. Vorig jaar ontbrak de Curaçaose vlag weer op de Wedren. Ook toen protesteerde Ulrich Hernandez bij de organisatie.

Hernandez kreeg te horen dat alleen de vlaggen worden toegestaan van landen die lid zijn van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Een kulargument volgens Hernandez. Voor 2023 was Curaçao ook geen lid van het IOC en de vlag was er wel. Als ze respect hebben voor de lopers, dan hangt ook de vlag van Curaçao op de Wedren.

Ambassadeurs

Dit nadeel heeft ook een voordeel. De Curacaose vlag was nu niet op de Wedren te zien maar wel overal in de lange stoet. Gedurende de vier dagen waren de ‘Curaçaose’ wandelaars een soort lopende ambassadeur van het eiland in de Gelderse dorpen. Wat officieel niet kon, werd officieus wel gedaan. De vlag werd met trots gedragen door lopers uit Curaçao, ook door anderen die al jarenlang niet op Curaçao wonen maar wel daar zijn geboren en ook mensen die op een of andere manier iets met het eiland hebben.

De ambassadeurs van Curaçao tijdens de 4Daagse waren onder andere Naira en Tanisha Gomez, Mandy Kramer, Ludwina Redtzer die in Zweden woont, Rita Ettienne, Omar Martha, Yuyu de la Cruz, Sidney Meulens, Marcel de Bruijn, Madeline Jansen, Kenneth en Lyanne Damasco, Peter Schrijvers, Orlando en Ruth Cicilia, Rensley Victoria, Marlien Muso, Epifanio Claresa, Barbara Perquin, Robinson Thomasa, Fleur Rutten, Harvey Copra en Sandy Susana.

Langs de kant werden de lopers aangemoedigd door onder andere Monica Melfor en Lillian Plantijn. Al jaren zitten ze al vroeg in de ochtend langs de route. Onder een kleed weggekropen, worden de wandelaars begroet. Als ze de Curacaose vlag langs zien komen, klinkt steevast een luide bondia. Met de vlag van Curaçao vastgebonden aan de woning en gekleed in een team Curaçao shirt, stond ook Suhail Gomez de Curaçaose de lopende ambassadeurs aan te moedigen. Genieten was het ook voor Nana Ewaldos die samen met haar vriendinnen langs de kant er een feest van maakte. Marvin de la Croes was zelfs met een banner van de Curacaose vlag gekomen.

Respect

Dat zowel in de mars als langs de kant de Curaçaose vlag te zien was, is een signaal aan de organisatie van de 4Daagse om respect te tonen voor de deelnemers uit Curaçao, vindt Ulrich Hernandez. Hij kreeg bijval van anderen toen hij opperde om hiervoor een commissie in het leven te roepen, bestaand uit Curaçaoënaars die de vlag terug willen op de Wedren.

Ondanks het ontbreken van een lidmaatschap van het Olympisch Comité. Hij hoopt op medewerking van het Curaçaohuis in Den Haag. Al waren volgens de ambassadeurs de gevolmachtigde minister en diens plaatsvervanger niet eens aanwezig aan het eind van de mars om hen te verwelkomen.

Overigens staan niet alleen de lopers uit Curaçao met lege handen op de Wedren. Ook de vlaggen van Sint Maarten en van de BES eilanden ontbreken. Aruba is al in de jaren ’80 lid geworden van het IOC dus die vlag is er wel. Ook andere groepen hebben hiermee te maken. In de vierdaagse mars lopen ook veel mensen met de Molukse vlag. Langs de kant, zijn er ook veel Molukkers te zien. In een Bemmel waar de mars ook komt, is er zelfs een Moluks dorp. Dat heeft echter een ander achtergrond dan de vlaggenkwestie waar de Curaçaose lopers mee kampen

Marsleider Henny Sackers kent de ‘pijn’ van de Curacaose deelnemers. Hij verwijst echter naar het protocol van de organisatie. De Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding is gelieerd aan het Internationaal Olympisch Comité. Alleen landen die aangesloten zijn bij het IOC mogen hun vlag plaatsen op het erepodium op de Wedren.

Waarom het voor 2023 wel kon en nu niet meer, kan Sackers niet uitleggen. Het is iets wat ik ook heb geërfd, excuseert de marsleider zich. En dan geeft hij toch een klein beetje hoop. “Laat de minister van Sport van Curaçao een brief schrijven met uitleg waarom de zaken zijn zoals ze zijn. Dan kijken we er zeker naar.”

Hiermee kaatst marsleider Sackers de bal terug naar Curaçao om actie te ondernemen.

Lees en luister hier waarom Curaçao geen eigen Olympisch Comite heeft en Aruba wel

87