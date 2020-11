106 Besmettingen erbij op zondag

23 Gedeeld

Curaçao telt zondag 106 nieuwe coronabesmetting. Er zijn 557 testen afgenomen. Van de nieuwe besmettingen gaat het om drie geïmporteerde cases.

Van de lokale besmettingen is er in 83 gevallen nog geen besmettingsbron duidelijk. Er zijn vijftien personen genezen.

Zes personen zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Een persoon is opgenomen in het CMC. Er liggen nu elf personen in het ziekenhuis waarvan er vier op de intensive care. Het aantal actieve cases is nu 1222.

Morgen om drie uur houdt de overheid een persconferentie en zal dan nieuwe maatregelen aankondigen.