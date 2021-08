Aantal visumaanvragen op Curaçao in de afgelopen 10 jaar afgenomen

WILLEMSTAD – Ondanks dat het aantal visumaanvragen afnam de afgelopen 5 jaar kreeg Curaçao in de afgelopen 10 jaar ongeveer 57.000 visumaanvragen, dat schrijft het Antilliaans Dagblad.

Het nam de afgelopen jaren af omdat o.a. Colombianen geen visumbewijs meer nodig hebben. Coronajaar 2020 was het rustigst met slechts 1600 aanvragen voor de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Over het geheel genomen werden er in heel Caribisch Nederland 180 duizend aanvragen ingediend in de afgelopen 10 jaar. Ongeveer 140 duizend aanvragen zijn uiteindelijk ook toegekend.

