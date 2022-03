Acht van de 31 kandidaten met Caribische roots gaan de gemeenteraad in

2 Gedeeld

Collage met dank aan NRC

Acht van de 31 kandidaten met Caribische roots zijn gisteren gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Althans naar het zich nu laat aanzien, want nog niet alle stemmen zijn geteld. Gisteren spraken we over 25 kandidaten, maar volgens OCAN zijn het er meer: 31 voor zover zij kunnen nagaan.

In de stad Utrecht kreeg Bina Chirino als nummer twee op de lijst van de ChristenUnie genoeg stemmen. Zij heeft zowel familie op Bonaire en Curaçao.

De stad Delft krijgt zelfs twee gemeenteraadsleden met een Caribische achtergrond in de raad. Cheraldine Osepa van GroenLinks en Heera Dijk van D66. Geraldine Osepa komt uit Curacao en ze was directeur van Kas di Kultura. Heera Dijk is geboren en getogen in Delft, maar haar moeder komt uit Curaçao en vader uit Suriname.

Ook Zwolle, Wageningen, Den Helder Roermond en Waalwijk krijgen een gemeenteraadslid met Caribische achtergrond.

Utrecht

Bina Chirino, ChristenUnie (#2)

ChristenUnie heeft haar twee zetels in de gemeenteraad van Utrecht behouden. Daarmee komt nieuwkomer Bina Chirino in de Raad. Als voorzitter van Perspectief, de jongerenafdeling van ChristenUnie, is Bina Chirino een bekende in de landelijke politiek. Bij de landelijke verkiezingen vorig jaar stond ze als nummer 14 op de lijst van de CU.

Bina Chirino heeft zowel familie op Bonaire en Curaçao. Ze heeft Taal- en Cultuurstudies gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, waar ze ook lid was van de universiteitsraad.

Zwolle

Margriet Leest, GroenLinks Zwolle (#5)

Margriet Leest deed in 2010 al mee aan gemeenteraadsverkiezing voor GroenLinks Zwolle en heeft hierna als burgerraadslid veel geleerd over het gemeentebestuur. Zij werkt als docent Engels en is op haar school de Coördinator Internationalisering. Leest werd onlangs genomineerd bij de jaarlijkse award voor Beste Raadslid van Nederland, zij komt uit Aruba en had ook een zoon die meedeed op de lijst voor GroenLinks, Neal Nieuwenkamp. Hij was nummer 13, maar GroenLinks bleef gisteren op zeven zetels staan.

Delft

Cheraldine Osepa, GroenLinks Delft (#2)

Cheraldine Osepa is al raadslid in Delft en gaat voor een nieuwe termijn. Haar partij D66 kreeg er gisteren een zetel bij en is nu met twee andere partijen de grootste in de Raad. Geraldine Osepa komt uit Curaçao, daar was ze onder andere directeur van Kas di Kultura.

Heera Dijk, D66 (#6)



Hera Dijk is de tweede kandidaat met Caribische achtergrond in de stad Delft. Van D66, ook al de grootste geworden met een zetel erbij, waardoor Dijk nu gemeenteraadslid wordt. Een model met ambities. Dijk heeft op de cover gestaan van de Flair en het Psychologie Magazine, maar gaat nu de politiek in. Black Lives Matter heeft haar geïnspireerd ‘om zich uit te spreken’. Ze stond aanvankelijk op #11, maar werd hogerop geplaatst naar plek 6 en is nu gekozen in de gemeenteraad. Dijk is geboren en getogen in Delft, maar haar moeder komt uit Curaçao en vader uit Suriname.

Wageningen

Percy Cicilia jr., GroenLinks Wageningen (#8)

GroenLinks won gisteren twee zetels en komt nu met acht zetels als grootste partij in de gemeenteraad van studentenstad Wageningen. Cicilia stond op nummer acht en is dus binnenboord. Hij is geboren in de Verenigde Staten en groeide op in Curaçao.

De protesten rondom Black Lives Matter waren voor hem een belangrijk moment om actief te worden. Tegen Carbisch netwerk zegt hij: “Eerlijk gezegd heb ik me kandidaat gesteld voor de partij omdat ik in de principes van GroenLinks geloof. Maar ik geloof ook dat deze principes niet verder zijn doorgesijpeld dan groen, althans niet in elke stad of gemeente. De gemeente Wageningen lokte me om hierheen te komen met de belofte dat het een bubbel van inclusiviteit en verandering zou zijn. Diversiteit zonder representatie is hol en daar wil ik verandering in brengen.”

Roermond

Jonathan Felix, VVD Roermond (#2)

Jonathan Felix is jurist, geboren op Curaçao, getogen in Limburg in een kleine dorpsgemeenschap met een hecht verenigingsleven. In 2014 was hij verkiesbaar voor de VVD in de gemeente Sittard-Geleen, in 2015 voor de Provinciale Staten in Limburg. En nu dus Roermond. De VVD heeft na gisteren nog steeds twee zetels in de Raad, Felix stond op nummer 2.

Den Helder

Dina Polonius, ChristenUnie Den Helder (#1)

De ChristenUnie verloor gisteren een zetel en daarom moet Dina Polonius het nu alleen doen in de gemeenteraad van Den Helder.

Ze is al vier jaar raadslid en op gemeentelijk niveau de eerste zwarte vrouw die lijsttrekker is voor een landelijk bekende partij. Samen met Yvette IJpelaar uit Waalwijk zijn ze bij deze verkiezingen de enige lijsttrekkers met een Caribische achtergrond.

Polonius is sinds 2018 raadslid en daarvoor al acht jaar actief in de Raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling.

Waalwijk

Yvette IJpelaar, Lijst IJpelaar in Waalwijk (#1)

Het is Yvette IJpelaar opnieuw gelukt om in de gemeenteraad te komen met haar eigen partij, de lijst IJpelaar. Zecverloor weliswaar stemmen, maar hield genoeg over om haar huidige zetel te behouden. De 77-jarige Curaçaose deed al drie keer eerder mee met de PvDA, maar stapte in 2016 uit de partij om haar eigen lijst te beginnen.

IJpelaar woont al een halve eeuw in Waalwijk dat ze haar tweede thuis noemt. Haar Curaçaose roots verloochent ze echter niet. Zo regelde ze in januari nog dat het Colegio Santa Familia in de wijk waar ze opgroeide, overtollig maar nog in goede staat verkerend schoolmeubilair uit Nederland kreeg.