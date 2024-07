Nieuws uit Nederland Historische uitspraak Hoge Raad: Einde exclusiviteit huwelijk voor heterokoppels Dick Drayer 12-07-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Hoge Raad heeft vandaag een historische beslissing genomen die een eerder vonnis van het Hof in Willemstad bevestigt. De uitspraak houdt in dat het huwelijk op Curaçao en Aruba niet langer exclusief voorbehouden is aan heterokoppels, maar ook openstaat voor homo- en lesbische stellen. Deze beslissing vereist geen aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, omdat de betreffende bepaling buiten rechte is gesteld wegens strijd met de antidiscriminatiebepaling in de Staatsregeling van beide eilanden.

Danique Marquez en Melinda Angel, het Curaçaose koppel dat de juridische strijd ver jaar geleden begon, zijn opgetogen over de uitspraak. “Geweldig, ik heb geen woorden. Ik ben woordeloos, maar heel erg blij.” Melinda Angel voegt daaraan toe: “Eindelijk kunnen we over rechtvaardigheid spreken. En nu hebben we ook de vrijheid om te kiezen met wie we willen trouwen. Dit is niet alleen voor ons, maar voor alle anderen paren van gelijk geslacht die ook willen trouwen.”

Gerrit Koelers en Andres, een Curaçaos’ homopaar dat naar Bonaire uitweek om te kunnen trouwen keken met spanning uit naar de uitspraak. “Het was reuze spannend. Dit is belangrijk voor iedereen, omdat het een vorm van discriminatie van de kaart veegt. Wij zijn al getrouwd, maar we vieren elke dag onze liefde. We gaan binnenkort naar Aruba voor ons eerste huwelijk om onze eerste anniversary te vieren”, zegt Koelers.

Schaamtecultuur

Mario Kleinmoedig, woordvoerder van Iqualidat Korsou, benadrukt de betekenis van deze uitspraak voor de gemeenschap. “De gay beweging op Curaçao bestaat al dertig jaar. Hoewel de samenleving zich langzamerhand bewust is geworden, wil Curaçao niet structureel en institutioneel veranderen.”

“In kerken, scholen, op straat, bij vakbonden, politie en politici blijft de schaamtecultuur in stand. Dit besluit betekent dat we niet meer pikken dat we ons zouden moeten schamen of dat het duivels is. We streven naar een land waar honderd procent van de LGBTQ+ gemeenschap zich vrij en open kan vertonen. De strijd gaat onverminderd door.”

Kleinmoedig verwacht wel tegenreactie op het besluit van de Hoge raad om het eerdere vonnis in stand te houden. “Sommige zullen zeggen dat Nederland dit ons door de strot duwt. Maar dit besluit komt voort uit ons eigen rechtssysteem. Minderheden moeten zich kunnen verdedigen tegen geïnstitutionaliseerde discriminatie, en dat is nu gebeurd.”

De uitspraak van de Hoge Raad is volgens Kleinmoedig een mijlpaal in de strijd voor gelijkheid op Curaçao en Aruba. Het opent de deur naar een inclusievere samenleving waar iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, gelijke rechten heeft. De weg naar volledige acceptatie en gelijkheid is nog lang, maar deze overwinning is een belangrijke stap in de goede richting”, aldus Kleinmoedig.

