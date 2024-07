Nieuws uit Nederland Verzetshelden Tula, De Kom en De Dementricia geëerd op IJburg Redactie 25-07-2024 - 2 minuten leestijd

IJBURG – Bewoners van IJburg vierden afgelopen week de oplevering van hun sociale huurwoningen, die de namen dragen van Curaçaose en Surinaamse verzetshelden uit het slavernijverleden. De drie gebouwen heten Tula, Virginia Dementricia en Anton de Kom, gekozen door de nieuwe huurders zelf.

D’Avellonne van Dijk ontwierp de belettering bij de entrees van de gebouwen. De namen Tula en De Anton zijn geschreven in het originele handschrift van de verzetshelden. Virginia Dementricia’s naam kon niet in het handschrift van haar plantagehouder worden geschreven. Haar voornaam is daarom geschreven in het handschrift van een overlijdensakte van Aurora Virginia Kalmez, de oma van D’Avellonne van Dijk, die in vrijheid op Curaçao leefde.

Wethouder Volkshuisvesting en Duurzaamheid Dirk de Jager was onder de indruk van de 104 woningen in de drie gebouwen. Hij vindt het fantastisch dat er op Centrumeiland, waar veel zelfbouwkavels en koopwoningen zijn, ook sociale huurwoningen zijn gerealiseerd.

Rotterdam

Illustrator en ontwerper D’Avellonne van Dijk was eerder al in de spotlights toen ze de Curaçaose verzetshelden Tula, Karpata, Pedro Wakao en Louis Mercier in beeld bracht voor de tentoonstelling Kolonialisme en Rotterdam in het Wereldmuseum.

D’Avellonne van Dijk maakte daar een vierluik om de Curaçaose verzetshelden te eren die een belangrijke rol speelden bij de grootste opstand van tot slaafgemaakte mensen in Curaçao op 17 augustus 1795.

49