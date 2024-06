Economie Achterstallig vakantiegeld Telecuraçao wordt uitbetaald Redactie 28-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De rust is teruggekeerd bij TeleCuraçao na intensieve onderhandelingen tussen de directie en vakbond ABVO. Dat meldt de Èxtra. Uiteindelijk is afgesproken dat de directie van TeleCuraçao vandaag, vrijdag, het achterstallige vakantiegeld van vorig jaar aan de werknemers uitbetaalt.

In een verklaring aan Èxtra meldde Marlon Manuela van ABVO dat zij gisteren om tien uur ’s ochtends hadden vergaderd met de directie van TeleCuraçao, samen met de secretaris-generaal van VVRP, Dwigno Puriel, om de zaken in goede banen te leiden.

De onderhandelingen waren niet eenvoudig. De directie had hetzelfde voorstel gepresenteerd dat de vakbond eerder had afgewezen: een lumpsumbetaling van 4,4 procent in plaats van indexering. De werknemers hadden dit aanbod niet geaccepteerd, wat leidde tot verdere besprekingen. De directie wilde de staking tijdens de onderhandelingen stopzetten, wat niet werd geaccepteerd.

Voorstel

ABVO diende een nieuw voorstel in en stelde voor dat de directie in plaats van de 4,4 procent het achterstallige vakantiegeld van vorig jaar zou uitbetalen. De overige achterstanden van vorig jaar worden op 4 juli besproken, waarbij partijen samenkomen om de inhoud van artikel 5 van het protocol te bespreken. Dit artikel bepaalt dat de directie en de vakbond maandelijks moeten overleggen over de financiële situatie, omdat de betalingen aan de werknemers te laag zijn.

Op 4 juli beginnen de gesprekken over de achterstanden en worden concrete data vastgesteld voor de betalingen die aan de werknemers verschuldigd is. Vandaag moet de betaling van het vakantiegeld plaatsvinden.