Air Canada landt op Hato met eerste Airbus A220

7 Gedeeld

Foto boven: Robert Cijntje

Foto onder: Harry Huang

Gistermiddag landde op Hato International Airport een Airbus A220. Bijzonder, want tot nu toe heeft geen enkele luchtvaartmaatschappij dit toestel ingezet in de Caribbean. Air Canada had de eer.

De Canadese luchtvaartmaatschappij is grootgebruiker van de A220, en heeft er op dit moment zestien in dienst. Er komen nog zeventien toestellen bij, nadat de oorspronkelijke order voor 45 vliegtuigen in 2020 met twaalf exemplaren werd verminderd vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

De eerste vlucht was op 16 januari 2020. De in Quebec gemaakte A220-300 heeft een maximum van 160 Economy-stoelen.

De Canadese luchtvaartmaatschappij heeft haar vluchten naar Curaçao afgelopen november hervat, Niet voor lang, want vanwege de oplopende besmettingen op Curaçao worden de vluchten vanaf februari weer opgeschort.

De enige andere luchtvaartmaatschappij die de A220 gebruikt in Amerika is Delta Airlines. Maar die zet de toestellen nog niet in op de Caraïbische routes.