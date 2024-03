Onderwijs Akkoord over schoolvervoer Redactie 2024-03-28 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Onderwijs heeft een akkoord bereikt met ABC Autobusbedrijf Curaçao over de coördinatie van het schoolvervoer voor het jaar 2024. Die is sinds augustus 2022 overgedragen aan ABC, in goede samenwerking met de organisaties SITEK en ATE.

Dit beheersovereenkomst is geldig van 1 januari tot en met 31 december 2024 en beschrijft onder andere de taken die ABC op zich neemt binnen het kader van het schoolvervoer, het beschikbare budget voor 2024, en de regels van goed bestuur voor de implementatie van het budget. Details over de inhoud van de beheersovereenkomst zijn niet gegeven.