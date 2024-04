Luchtvaart & Reizen Anuschka Cova is nieuwe CEO voor CHATA Redactie 12-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Anuschka Cova is benoemd tot de nieuwe CEO van de Curaçao Hospitality and Tourism Association, CHATA. Met een carrière van meer dan 26 jaar in leidinggevende functies in de toerisme-industrie, verwacht de organisatie dat zij een frisse wind brengt in de ontwikkeling van het toerisme en de horeca op Curaçao.

Cova, voormalig voorzitter van de Curaçao International Financial Association en lid van het Curaçao Tourism Master Plan Steering Committee, neemt het roer over van interim-manager director Jim Hepple, die de organisatie 18 maanden heeft geleid. “Ik ben vereerd om deze cruciale rol op mij te nemen en toegewijd om positieve veranderingen te stimuleren”, zegt Cova.

De aanstelling van Cova komt op een moment dat het toerisme zich als de belangrijkste economische pijler van Curaçao blijft manifesteren. CHATA voorzitter Mimi Luttge sprak haar enthousiasme uit over de nieuwe benoeming: “Haar diepgewortelde passie voor toerisme maakt haar de ideale kandidaat om onze missie vooruit te helpen.”

De focus van Cova komt te liggen op het verder bevorderen van de belangen van de sector, het versterken van de product- en bestemmingsmarketing, en het stimuleren van de ontwikkeling van zowel de toerisme- als de horecaproducten op het eiland.

De Curaçao Hospitality and Tourism Association is een non-profit vereniging aangedreven door haar leden, die meer dan 250 private sector organisaties vertegenwoordigt in alle takken van de toerisme- en horeca-industrie op Curaçao.