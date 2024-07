Consumenten Aqualectra en Pagatinu ook getroffen door wereldwijde computerstoring Redakshon 19-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ook energieleverancier Aqaulectra heeft problemen met de update van het CrowdStrike-systeem, dat wereldwijd voor problemen zorgt bij tal van bedrijven in diverse sectoren. Onder andere het pre-paid Pagatinu-systeem is getroffen. In welke mate is niet bekend gemaakt. Wel dat de aanschaf van Pagatinu tijdelijk niet mogelijk was.

IT-beveiligingsbedrijf Crowdstrike heeft klanten via een telefonisch bericht laten weten “op de hoogte te zijn van meldingen van crashes op Microsofts Windows-besturingssystemen”. Crowdstrike is een van de grootste cybersecuritybedrijven ter wereld en heeft grote bedrijven als klant.

De storing bij Crowdstrike had verstrekkende gevolgen. Door een storing bij Microsoft, vermoedelijk veroorzaakt door Crowdstrike’s beveiligingssoftware, moesten vluchten geannuleerd worden, konden supermarkten hun deuren niet openen en moesten zelfs SkyNews en ABC hun berichtgeving tijdelijk stopzetten.

