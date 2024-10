Overheid Arbeidsvoorwaarden ambtenaren op Curaçao hersteld Dick Drayer 18-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De overheid van Curaçao heeft vandaag een belangrijke stap gezet in het herstel van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en vergelijkbare werknemers. De beperkingen die sinds 2021 golden, worden opgeheven. Deze beperkingen waren ingevoerd als onderdeel van de financiële steun van Nederland tijdens de COVID-19-crisis. Gedurende deze periode hebben ambtenaren offers gebracht om solidariteit te tonen in de moeilijke tijd die de pandemie met zich meebracht.

Door de intrekking van artikel 9 van de betreffende landsverordening herstelt de overheid de arbeidsvoorwaarden van voor de crisis. Dit betekent dat de financiële beperkingen vanaf 2021 worden opgeheven. Daarnaast zal de overheid een loonsverhoging, genaamd indexatie, doorvoeren vanaf 1 januari 2024. Het totale bedrag voor deze indexatie komt neer op 17,1 miljoen gulden, dat wordt uitbetaald in december 2024.

In januari zal de overheid verder 18,7 miljoen gulden uitkeren in de vorm van “loontrede” en een eenmalige “lumpsum”-uitbetaling. Daarnaast is er een bedrag van 17 miljoen gulden gereserveerd voor verdere indexatie. Ook werknemers van gesubsidieerde scholen zullen profiteren van deze afspraken en ontvangen een bedrag van 6,2 miljoen gulden in loontrede en lumpsum-uitbetalingen. Deze betalingen zijn afhankelijk van de definitieve goedkeuring door het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), een overlegplatform waarin de overheid en de vakbonden samenwerken.

Het akkoord werd donderdag ondertekend na onderhandelingen die in september begonnen. Het werd namens de overheid getekend door waarnemend minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Sithree van Heydoorn, de vakbonden die zijn vertegenwoordigd in de Centrale Commissie van Vakbonden (C.C.v.V.) en de voorzitter van het CGOA. Nu er een akkoord is bereikt, kan het wetgevingsproces worden gestart, waarna het parlement het voorstel zal behandelen en goedkeuren, zodat de overheid de betalingen in 2024 kan uitvoeren.

0